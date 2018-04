Scappa dall'ospedale e si lancia da una tettoia: paura per un bambino di 10 anni

Un episodio incredibile che, fortunatamente, si è risolto nel migliore dei modi. Martedì pomeriggio, intorno alle 16, un bambino di 10 anni di origini rumene ricoverato all'ospedale di Ravenna si è allontanato dal reparto di pediatria dove si trovava, eludendo i controlli dei genitori e del personale ospedaliero presente. Subito sono iniziate le ricerche delle forze dell'ordine per riuscire a ritrovare il piccolo. Un paio d'ore dopo alcuni passanti hanno notato un bambino aggirarsi per Punta Marina. I Carabinieri della stazione di Ravenna principale e del radiomobile si sono subito precipitati nella località balneare, dove il bimbo si era arrampicato sulla tettoia di un'abitazione a un'altezza di tre o quattro metri.

Non appena i militari hanno cercato di avvicinarsi a lui, però, il bambino ha lasciato tutti di stucco lanciandosi nel vuoto: fortunatamente uno dei militari è riuscito ad afferrarlo al volo, evitando il peggio. Nessuno dei due ha riportato traumi o ferite: il bambino, probabilmente spaventato e confuso, ha abbracciato il suo 'salvatore' scoppiando in lacrime. I Carabinieri hanno poi riaccompagnato il piccolo in ospedale, dove è stato nuovamente ricoverato. Dai primi accertamenti per raggiungere Punta Marina, distante più di 10 chilometri dall'ospedale ravennate, il bimbo avrebbe utilizzato gli autobus del trasporto pubblico.

Le notizie di oggi