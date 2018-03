Scarpata stradale danneggiata: lavori sull'argine del Ronco dopo le frane

La giunta ha approvato, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, la delibera riguardante i lavori di somma urgenza in via Argine destro Ronco in fregio al fiume Ronco per la sistemazione dello smottamento arginale, nel tratto tra Borgo Sisa e Coccolia. I lavori, per un impegno economico di 52.554 euro, permetteranno di ripristinare la scarpata stradale danneggiata dal movimento franoso, con smottamento di parte dell’argine, per un fronte di circa 65 metri e una altezza di circa 5 metri.

I lavori, della durata di 60 giorni, inizieranno non appena le condizioni nell’alveo del fiume lo consentiranno e riguarderanno diverse fasi tra le quali la posa di un sistema filtro/drenante, di un tubo drenante e la formazione di una palizzata mediante infissione di pali di castagno lunghi 5/6 metri. Durante l’esecuzione dei lavori sarà garantita la regolare circolazione veicolare prevenendo le situazioni di ulteriore pericolo che si potrebbero verificare in seguito alle piogge.