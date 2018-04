Sequestrato un container di scarpe finte 'made in Italy': venivano dall'Albania

Prosegue senza sosta l'impegno della Guardia di Finanza di Ravenna e dell'Ufficio delle Dogane in ambito portuale, al fine di contrastare ogni forma di traffico illecito di merce. Nei giorni scorsi, infatti, i Finanzieri ravennati e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane hanno proceduto al controllo di un container proveniente dall’Albania, dichiarato contenere calzature da lavoro antinfortunistiche apparentemente prodotte in Italia.

L’attività ispettiva avrebbe tuttavia permesso di rilevare che le scarpe erano state interamente realizzate e assemblate in Albania e riportavano falsamente la dicitura "100% Made in Italy", alterando così le informazioni sul loro effettivo luogo di fabbricazione e di provenienza. Le Fiamme Gialle e i funzionari doganali hanno quindi sottoposto a sequestro l’intera partita di merce, costituita da oltre 2.500 scarpe e denunciato all’Autorità Giudiziaria ravennate una cittadina albanese, legale rappresentante dell’azienda pugliese che stava importando il falso “made in Italy” attraverso il porto di Ravenna.

La contraffazione del made in Italy e l’utilizzo illecito di segni che possono indurre i consumatori a considerare come fabbricato in Italia un prodotto estero è una grave forma di illegalità, in grado di arrecare pesantissimi danni all’economia italiana e costituisce un vero e proprio inganno per i consumatori che, confidando nella notoria affidabilità del made in Italy, sono indotti ad acquistare prodotti che si fregiano illegittimamente della prestigiosa dicitura, ma che poi si rivelano falsi e di qualità ben inferiore alle aspettative. Un vero e proprio danno per la produzione nazionale, in grado di pregiudicare le imprese italiane che, nel rispetto della legalità, garantiscono quegli standard qualitativi e di sicurezza che rendono il made in Italy un brand competitivo sul mercato globale e ne fanno sinonimo di riconosciuta ed altissima qualità.

