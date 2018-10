Scatena il panico in ospedale e scaglia un bidone contro il poliziotto: denunciato

Scene da panico in ospedale. La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 45enne italiano per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio. All'alba del 18 ottobre il poliziotto in servizio al posto di Polizia presso l’ospedale ha udito della grida provenire dai locali del pronto soccorso. Raggiunto immediatamente il reparto, l’agente si è trovato di fronte un uomo che, in un evidente stato di agitazione, stava imprecando contro il personale medico. Non contento, il 45enne avrebbe afferrato un bidone per la raccolta del vetro e lo avrebbe scagliato contro il poliziotto, colpendolo. L’agente, dopo aver inutilmente intimato all’uomo di fermarsi, è riuscito a bloccarlo a terra grazie anche all’aiuto del personale sanitario presente. Nel frattempo è sopraggiunto l’equipaggio di una volante della Questura che, alla fine, ha ammanettato l'uomo per reservare l’incolumità sua e delle persone presenti. Il 45enne alla fine è stato identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.