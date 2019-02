Scatta la lotta alla processionaria: piano triennale di trattamenti

L’amministrazione comunale di Ravenna, per dare continuità alla lotta contro la processionaria del pino, ha avviato a un piano triennale di trattamenti endoterapici, riguardante le piante localizzate in siti sensibili per la presenza di questo parassita: scuole, aree verdi attrezzate con giochi e aree adibite allo sgambamento cani.

Gli interventi operativi messi in atto per contrastare la presenza della processionaria sui pini si dividono in due fasi operative. La prima è quella dei trattamenti endoterapici che sono stati effettuati nei mesi di novembre e dicembre, ovvero l’iniezione all’interno delle piante di un insetticida che impedisce lo sviluppo del parassita per circa tre anni; la seconda fase è quella dell'asportazione dei “nidi” del parassita qualora si vengano a presentare nel periodo di fine inverno. La tecnica dell’endoterapia risulta essere molto efficace e a bassissimo impatto ambientale. Il principio attivo viene, infatti, iniettato direttamente all’interno del circolo linfatico della pianta, evitando la sua dispersione nell’ambiente. Tale attività è eseguita da Azimut Spa in virtù del contratto di servizio in essere con il Comune di Ravenna, finalizzato alla programmazione e alla realizzazione delle disinfestazioni negli ambiti comunali.