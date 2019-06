Scatta una foto, condividila su Instagram e vinci un viaggio in Europa

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna lancia un nuovo photo contest su Instagram per raccontare il territorio, questa volta collegato al tema "Europa", nell'ambito del progetto "In Bassa Romagna vivi l'Europa!". Il progetto, che vede protagonista l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con le associazioni di gemellaggio e molte delle città gemelle in Europa, si é classificato al primo posto in Regione per l'ottenimento di fondi legati alle attività di internazionalizzazione, con l'obiettivo di favorire attività di scambio giovanili e visite culturali.

Nell’ambito delle azioni previste dal progetto, si colloca il photo contest di Instagram, volto a premiare, con un viaggio culturale a Bordeaux (Francia), un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 20 anni residenti nei Comuni della Bassa Romagna. Per partecipare al contest è sufficiente avere un profilo pubblico su Instagram e postare una foto originale di persone, paesaggi e situazioni che rimandino al rapporto tra la Bassa Romagna e l'Europa, usando l’hashtag #Bassaromagnamia dal 10 giugno al 31 luglio 2019. A vincere saranno le foto selezionate da una giuria qualificata composta dai membri del social media team dell'Unione, tra quelle che avranno ricevuto più “cuoricini”, in rappresentanza dei 9 Comuni dell'Unione della Bassa Romagna.

I 9 vincitori/vincitrici (il primo/la prima residente in ognuno dei 9 Comuni dell'Unione) avranno la possibilità di partecipare in gruppo al viaggio nella cittadina francese, che si terrà tra settembre e ottobre 2019, con durata di 5 giorni, e che sarà organizzato dal Servizio Promozione Territoriale, Comunicazione e Progetti europei dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Le foto postate secondo le regole del contest potranno essere condivise sul profilo Instagram @Bassaromagna. Per informazioni: Ufficio Europa, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, tel. 054538346 - 054538417 - europa@unione.labassaromagna.it.