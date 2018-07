Scattano le misure anti-siccità: divieto di prelievo da alcuni fiumi

Il territorio di competenza della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (Sac) di Ravenna ha disposto il divieto di prelievo dai alcuni fiumi del territorio, compreso gli affluenti. Sono interessati dal provvedimento torrente Marzeno, nelle Province di Ravenna e Forlì-Cesena; fiume Montone e affluenti, dal confine con la Provincia di Forlì-Cesena fino all’altezza del ponte di Ragone sulla provinciale 5; torrente Bevano e affluenti dalla sorgente fino all’immissione delle acque del Cer.

Il prelievo è permesso qualora si riscontri un deflusso superiore al Dmv per "l’abbeveraggio di animali da allevamento; il lavaggio di materiali litoidi e comunque tutti i prelievi che comportano la restituzione pressoché totale dell’acqua prelevata in corrispondenza; l'irrigazione delle colture frutti-viticole, orticole e florovivaistiche destinate alla commercializzazione, fino a completamento dell’attuale ciclo produttivo; colture in fase di impianto, entro tre anni dalla messa a dimora a terra o in vaso; e colture assoggettate al regime dei Disciplinari di Produzione Integrata ed ai criteri Irrinet".

"Sono in corso sistemazioni tecniche relative ai punti di misura sul fiume Lamone al fine di determinare con esattezza la portata nei punti più significativi pertanto, per il fiume Lamone, si procederà successivamente con specifico atto in relazione ai dati tecnici che verranno forniti sui punti di misura di riferimento; Si precisa che a valle del Canale Emiliano Romagnolo non sono previsti divieti di prelievo - viene specificato -. Si precisa che saranno possibili deroghe al Dmv solamente per le casistiche previste dall’articolo 58 delle Norme del Pta, previa richiesta scritta del concessionario e valutazione congiunta di Arpae con il Servizio regionale competente in materia di pianificazione delle risorse idriche. L’efficacia del divieto decorre da lunedì e cesserà solo a seguito di espressa revoca dello stesso, mediante provvedimento da adottarsi, qualora vengano ripristinate nei suddetti corsi d’acqua le condizioni di Dmv previste dal Pta".