Schiamazzi, degrado e inciviltà nella 'movida', commercianti e albergatori: "Il progetto sicurezza va esteso"

"Il progetto sicurezza va esteso anche alla terza Traversa di Milano Marittima". Confcommercio e Federalberghi Ascom Cervia chiedono all’amministrazione comunale di estendere il presidio – con urgenza – anche nei punti in cui si concentra la movida, continuando a portare avanti la loro posizione in merito all'urgenza di un intervento volto a presidiare le zone di Milano Marittima soggette con regolarità a degrado - causato dalla movida, dagli addii al celibato e dalle feste alcooliche.

"La situazione, che ormai si protrae da anni, non ha ancora trovato soluzione e siamo seriamente preoccupati in quanto nemmeno per i prossimi mesi l’amministrazione comunale ha preso in considerazione di intervenire con un sistema adeguato di sicurezza nella terza Traversa che, come ormai noto, è ogni fine settimana scenario di situazioni di degrado, di inciviltà e di insicurezza che non si riversa solo sui cittadini, ma anche sui turisti e sull'immagine complessiva di tutta la città - spiegano Confcommercio e Federalberghi - Infatti, come comunicato dall’amministrazione, al momento il progetto sicurezza prevede "un nucleo di Polizia Municipale dedicato a garantire tranquillità nel centro di Milano Marittima tutte le sere dalle 19 fino all'una e nei weekend fino a notte fonda, il servizio arriverà fino a settembre. Gli agenti saranno quindi a presidio del centro con il supporto della sicurezza privata, con servizio sia a piedi che in lento movimento con i nuovi mezzi"".

"E' necessario, a stagione ormai avviata, garantire controlli mirati ed efficaci nelle zone soggette regolarmente al degrado - conclude il direttore di Confcommercio Ascom Cervia Cesare Brusi - Posso assicurare che ciò che accade nella terza Traversa è davvero imbarazzante e dequalificante per tutta la nostra città. Atti incivili, giovani completamenti ubriachi a sbando per le strade, gruppi alticci di ragazzi che intendono creare fastidio e tante situazioni analoghe sono ormai all’ordine del giorno. Chiediamo all’amministrazione comunale di estendere con urgenza anche alle prime Traverse di Milano Marittima lo stesso trattamento in termini di sicurezza introdotti per il centro di Milano Marittima. A questo si aggiunge la preoccupazione per la mancata riapertura del commissariato estivo di Pinarella, per il quale auspichiamo un intervento immediato del Ministro dell’interno".