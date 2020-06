Schianto mortale all'incrocio: perde la vita uno scooterista

Dramma sulle strade faentine mercoledì mattina. Poco prima delle 9 uno scooterista di 66 anni faentino, ma residente a Russi, che procedeva in sella a un Kymco Downtown sulla statale Brisighellese-faentina da Russi verso Faenza, giunto all'incrocio con via Accarisi è stato colpito da un'auto, una Nissan Micra condotta da una 73enne di Faenza, che si immetteva dalla statale su via Accarisi verso Granarolo e non si è accorta che dalla direzione opposta arrivava lo scooter. Nel violento scontro, l'uomo è stato sbalzato dallo scooter finendo in un fosso e morendo sul colpo.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, ma per lo scooterista non c'è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata trasportata all'ospedale di Faenza con codice di media gravità. Per i rilievi di legge è intervenuta la Polizia locale della Romagna faentina, oltre al personale della Provincia.