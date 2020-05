Tragico schianto tra tre auto all'incrocio: muore un automobilista

Un altro gravissimo incidente sulle strade di Lugo, dopo quello verificatosi domenica mattina. Poco dopo le 18.15 una Peugeot condotta da un 81enne che viaggiava su via Tomba, da Lugo verso Fusignano, giunta all'intersezione con via Sant'Andrea non si è accorta che dalla sua sinistra arrivava una Opel Astra che procedeva verso Bagnacavallo. L'impatto tra le due auto è stato inevitabile, con la Peugeot che è poi rimbalzata contro una Toyota Yaris in maniera frontale. Nello scontro la Yaris è finita nel fosso su un fianco.

Ad avere la peggio è stato l'anziano a bordo della Peugeot, finito nel fosso e immediatamente soccorso dal personale del 118 giunto sul posto con tre ambulanze, auto medica ed elicottero. I Vigili del fuoco di Lugo hanno estratto il ferito dalle lamiere dell'auto, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Gli altri due automobilisti, un 30enne e un 39enne, sono stati portati agli ospedali di Ravenna e Lugo con codici di media e bassa gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, la Polizia locale della Bassa Romagna.

Foto Massimo Argnani