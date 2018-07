Perde il controllo della moto e finisce contro un palo: è in gravi condizioni

Grave incidente venerdì pomeriggio sulla Classicana. Un motociclista 48enne, in sella ad una "Aprilia Caponord", stava percorrendo l'arteria in direzione Ravenna. Giunto all'incrocio con la rotonda dell'ex dogana, per cause in fase d'accertamento agli agenti della Polizia Municipale di Ravenna, avrebbe allargato la traiettoria forse per evitare un'auto che si stava immettendo da una strada laterale. Nel compiere la manovra il centauro è finito contro cordolo di separazione delle carreggiate, venendo contro un palo e perdendo conoscenza nell'impatto.

Immediata la richiesta d'intervento al 118, che ha operato con due ambulanze e l'elimedica. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato con l'elicottero di soccorso al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi di legge e le operazioni di soccorso.