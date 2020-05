Schiuma bianca sospetta nel canale, gli agricoltori: "Non è la prima volta, servono più controlli"

Campi assetati nell’intera provincia per via di precipitazioni dimezzate nel 2020. Con le piogge assenti da mesi e le coltivazioni, in particolare orticole, frutticole e foraggere, che si trovano in un momento decisivo, gli agricoltori hanno dovuto anticipare attingimenti e irrigazioni. Oltre ad un aumento dei costi per tali attività, gli imprenditori agricoli si trovano purtroppo a fare i conti anche con fenomeni che rischiano di minare la salubrità delle acque irrigue costringendoli a sospendere le irrigazioni.

È di martedì, ad esempio, la segnalazione inviata da Coldiretti ad Arpae relativa alla presenza di una sospetta schiuma bianca lungo il tratto basso romagnolo del Fosso Vecchio. “Alcuni associati ci hanno segnalato il fenomeno – commenta il direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – fenomeno purtroppo non nuovo lungo questo canale che transita anche nei pressi di insediamenti industriali. Certo è che la comparsa della schiuma in concomitanza della ripartenza delle attività industriali dopo il lungo fermo legato alla pandemia Covid-19 deve fare riflettere. Gli agricoltori sono da sempre le prime sentinelle della qualità delle acque, nonché i tutori dell’equilibrio ambientale, ma non possono e non devono sostituirsi alle istituzioni preposte, come la stessa Arpae, sempre puntuale e precisa nel chiedere il rispetto dei mille cavilli burocratici che frequentemente frenano l’attività agricola, ma spesso latitante nell’azione di controllo della salubrità delle acque a lei deputata”.

Per questo, onde evitare che fenomeni esterni all’agricoltura mettano a repentaglio le già scarse risorse idriche e quindi la crescita delle colture e i raccolti, con un rischio per le forniture alimentari in un momento di riduzione degli scambi commerciali per effetto dell’emergenza coronavirus, Coldiretti chiede di "incentivare l’attività di controllo e monitoraggio della rete di canali, scoli e fossati che, soprattutto in questa fase colturale, è a dir poco fondamentale al fine di assicurare una risposta adeguata ai bisogni irrigui ambientali e dell’agricoltura. Tanto più che, lo ricordiamo, sono gli stessi agricoltori a farsi carico di costi per la manutenzione della rete irrigua e a pagare, di tasca propria, quota parte del costo di quell’acqua che ora rischiano anche di non poter utilizzare per via di potenziali inquinamenti provocati da terzi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery