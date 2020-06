Sciagura sul lavoro: perde la vita un operaio di 38 anni

Drammatico incidente sul lavoro sabato pomeriggio all’Unigrà di Conselice in via Gardizza. Un operaio di 38 anni ha perso la vita, mentre un collega di 35 anni ha accusato un malore per lo shock. La dinamica dei fatti è al vaglio ai Carabinieri della Compagnia di Lugo e al personale della Medicina del Lavoro. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo, i sanitari del 118 con un’ambulanza, l'auto col medico a bordo e l’elimedica. La sciagura si è consumata intorno alle 16. A quanto pare, ma la ricostruzione dell'incidente, il 38enne ha perso la vita in una vasca di lavorazione. Il collega è stato portato all'ospedale di Lugo per gli accertamenti del caso.

Foto di Massimo Argnani