Trasporto pubblico in sciopero: a rischio autobus e traghetto

Trasporto pubblico in sciopero. I sindacati Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Usb lavoro privato hanno indetto per sabato 1 giugno uno sciopero aziendale per i lavoratori di Start Romagna. In tale giornata, dalle 17 alle 21, le linee di trasporto pubblico locale del bacino di Ravenna e il traghetto non saranno quindi garantiti.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !