Sciopero dei benzinai per due giorni: ecco i distributori che resteranno aperti

Confermato lo sciopero dei benzinai: le aree di servizio autostradali rimarranno chiuse per 48 ore a partire dalle ore 22 di martedì 12 maggio, con la protesta che continuerà quindi anche mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Lo sciopero dei distributori di carburante è stato proclamato dai sindacati Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, per ''denunciare la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione''.

''Davvero incomprensibile – denunciano in una nota congiunta le sigle di categoria – l’atteggiamento indifferente e sordo del Governo, rispetto ad impegni rimasti lettera morta, assunti all’interno di un tavolo negoziale che non si riunisce colpevolmente da oltre un mese. 'Non è certo chiudendosi al confronto o sperando che ciascuno - individuo o categoria - se la cavi da sé, con ogni mezzo trovi a sua disposizione, più o meno consentito, che si può contribuire a costruire per il Paese una uscita governata dalla crisi. Per quel che riguarda la categoria – conclude la nota sindacale – in assenza di un cambiamento di rotta del Governo, la protesta e le chiusure per sciopero sono destinate ad estendersi nelle prossime settimane anche al resto della rete distributiva''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sciopero benzinai in autostrada: i distributori che resteranno aperti

In occasione dello sciopero nazionale degli impianti di distribuzione carburanti della rete autostradale, compresi tangenziali e raccordi, indetto dalle 22 del 12 maggio alle 22 del 14 maggio, questa la collocazione delle aree in Emilia-Romagna che devono garantire il servizio per tutta la durata dello sciopero (decreto del presidente della Giunta regionale n. 53/2011): sulla A1 direzione Milano-Napoli, aree di servizio San Martino Ovest, Roncobilaccio Ovest, mentre in senso opposto, Secchia Est. Sulla A13, da Bologna a Padova, area di servizio Po Est; sulla 14 direzione Bologna-Taranto, Sillaro Ovest e Bevano Ovest, mentre da Taranto a Bologna garantiscono il servizio le aree Montefeltro Est, Santerno Est e La Pioppa Est. Ancora, sulla A15 direzione Parma-La Spezia, sarà possibile fare rifornimento alla Tugo Ovest, e in senso contrario alla Medesano Est. Infine, sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia fornirà il servizio l'area Nure Sud.