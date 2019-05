Sciopero generale: possibili disagi nel settore sanitario

Possibili disagi venerdì per uno sciopero generale, proclamato da Usb, che coinvolgerà anche il settore sanità. L'Ausl della Romagna informa tutta la cittadinanza dello sciopero generale indetto dall'Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego dei dipendenti pubblici di tutti i comparti del pubblico impiego compresi i lavoratori precari di qualsiasi tipologia contrattuale (interinali, lsu e ltd). Nella giornata dello sciopero saranno assicurati i servizi pubblici essenziali, nel rispetto della vigente normativa, attraverso l’individuazione dei contingenti minimi di personale a garanzia delle prestazioni indispensabili e non dilazionabili, equivalenti ai servizi minimi assicurati normalmente nei giorni festivi.