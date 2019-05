Lavoratori delle pulizie e dei multiservizi in sciopero: "Contratto scaduto da 7 anni"

"Il contratto nazionale dei settori pulizie e servizi integrati/multiservizi è scaduto ormai da 7 anni. La misura è colma": a parlare sono i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti Uil, che hanno proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata lavorativa di venerdì 31 maggio, con manifestazione nazionale a Roma in piazza Bocca della Verità alle 9. Da Ravenna partirà una delegazione di lavoratori e sindacati di categoria: per chi volesse partecipare è possibile avere informazioni contattando le sedi sindacali del territorio.

"Il rinnovo del contratto nazionale, scaduto da ben sette anni, è reclamato da 600mila lavoratrici e lavoratori - spiegano i sindacalisti - Sono loro che, svolgendo servizi essenziali, permettono tutti i giorni di utilizzare ospedali, scuole, tribunali, uffici, banche, poste, caserme, ecc. La trattativa per il rinnovo sul contratto si è interrotta su due punti sostanziali: la proposta di un aumento salariale irrisorio, che non prevede nessuna erogazione una tantum per il pregresso, e il pagamento dei primi tre giorni di malattia, che le controparti vorrebbero decurtare fino al 25%. Lavoratori e sindacati ritengono irricevibili tali proposte, in un settore lavorativo già oggi sottopagato, che causerebbero un vero e proprio arretramento dei diritti delle maestranze. I lavoratori del settore hanno pagato pesantemente la crisi con la riduzione dei contratti individuali e l’angoscia di vedere a rischio il proprio posto di lavoro a ogni cambio di appalto. I lavoratori subiscono pesanti ripercussioni sulla propria condizione a ogni modifica di legge sugli appalti. Come sta accadendo con il decreto “sblocca cantieri”, che ripristina il massimo ribasso per l’aggiudicazione e allarga il ricorso al subappalto senza indicazione dei subappaltatori. Con queste modifiche i lavoratori si troveranno da una parte con tagli sugli orari di lavoro e dall’altra, per effetto dell’allentamento dei controlli sui subappalti, rischiano di diventare un ingranaggio di un sistema criminale. 135 miliardi è il valore del mercato degli appalti e del lavoro di chi vi opera: le lavoratrici e i lavoratori dicono basta alla manomissione delle leggi. Con la corruzione dilagante negli appalti sono i lavoratori che pagano sempre il prezzo più alto perché i primi effetti sono il mancato pagamento delle retribuzioni o l’estromissione dell’azienda con la perdita del posto di lavoro senza aver nessuna colpa".