Sciopero nel trasporto pubblico: gli autisti incrociano le braccia

Sabato 11 luglio, dalle 17.30 alle 21.30, le segreterie provinciali Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Usb Lavoro Privato, insieme alle proprie rappresentanze sindacali, hanno proclamato 4 ore di sciopero di tutto il personale Start Romagna nel bacino di Ravenna. In questa fascia oraria non sarà garantito il normale svolgimento dei servizi del trasporto pubblico locale, compreso il traghetto. Lo svolgimento dello sciopero avverrà ai sensi della Legge 12.06.1990 n. 146 e successive modifiche. In base al regolamento vigente si comunica che la percentuale di adesione in caso di sciopero analogo fu del 74,6%.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I punti oggetto delle rivendicazioni sono la "mancata erogazione a una parte del personale del bacino di Ravenna dell’agio vendita biglietti 2019; l'indisponibilità a riconoscere indennità al personale in servizio in surroga alla mancata erogazione aziendale del welfare già contrattualizzato attraverso il servizio mensa, nel periodo emergenza Covid-19; criticità sulla gestione di utilizzo del fondo bilaterale di settore, conseguente modalità di accesso e mancata condivisione dei relativi dati, in forma analitica, più volte richiesti; criticità sul sistema di gestione/elevazione delle contestazioni disciplinari, relative ai criteri di sicurezza delle fermate, per l’accesso al Tpl dei diversamente abili e mancata calendarizzazione incontro richiesto il 29/02/2020; rimodulazione del pdr per l’anno 2020, adeguamento di progetti e obbiettivi; errata delega di responsabilità, verso il conducente (ODS 145/2020), con carenze di indicazioni operative rispetto alla garanzia del numero massimo dei passeggeri e all’inibizione del carico degli stessi fino a una nuova capacità del mezzo, unitamente all’impossibilità di verifica dell’uso della mascherina da parte dell’utenza".