"Poco personale e turni insostenibili": autisti in sciopero, stop a traghetti e autobus

Sciopero del personale Start Romagna del bacino di Ravenna per autobus, traghetti e officine. "Dopo un tentativo di conciliazione conclusosi negativamente mercoledì in Prefettura - spiegano da Rsa Start Romagna, Fit Cisl trasporti Ravenna e Uil trasporti - è stato proclamato lo sciopero di 4 ore per la giornata di sabato 23 giugno. Da diversi mesi il perdurare della carenza di personale con l’aumento dei servizi e l’assegnazione forzata di turni superando regole e accordi hanno portato la situazione a un livello non sostenibile. A poco è servito che i lavoratori e le organizzazioni sindacali abbiano tenuto un comportamento responsabile basato sulla serietà e disponibilità anche a straordinari, evidenziando la volontà di non portare la discussione sulle istanze presentate a un livello conflittuale. In Prefettura, nel secondo tentativo di conciliazione, nonostante l’impegno del Capo di Gabinetto la posizione aziendale basata su proposte insufficienti e generiche ha di fatto impedito ogni possibilità di accordo, nonostante la necessità di assunzioni per fare fronte ai pensionamenti sopraggiunti nel 2017 e all’aumento dei servizi, di maggior sicurezza del viaggio e delle fermate, la mancanza della dovuta formazione di sicurezza definita anche dal Ministero dell’Interno sugli estintori, oggi in dotazione, risultati non più idonei perché nocivi alla salute, il rispetto di turni e normativa, riconoscimento dei recuperi di produttività dovuti alla mancata fruizione dei tempi di sosta e riposo (recupero psicofisico) del personale viaggiante/movimento e a ulteriori attività di officina e traghetto".

