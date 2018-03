Trasporto pubblico, proclamato lo sciopero nazionale: gli orari garantiti

Per giovedì 8 marzo è stato proclamato dal sindacato Usb Lavoro Privato – coordinamento provinciale di Bologna - uno sciopero nazionale di 24 ore

interessante i servizi Start Romagna del bacino di Ravenna. Lo svolgimento dello sciopero avverrà ai sensi della Legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche, con assicurazione dei servizi nelle fasce orarie di garanzia localmente convenute. Start Romagna non sarà pertanto in grado di assicurare il normale svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di Ravenna nella giornata di giovedì 8 marzo, da inizio a fine servizio, fatte salve le seguenti fasce di garanzia che saranno rispettate: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 12:00 alle 15:00.

