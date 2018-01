Ruba il portafoglio a un'anziana: borseggiatrice smascherata dal cappello "luccicante"

I Carabinieri della caserma faentina di Borgo Urbecco hanno smascherato una borseggiatrice che, a ottobre dello scorso anno, avrebbe rubato il portafogli a una 78enne del luogo mentre faceva la spesa in un supermercato di via Renaccio. A “tradire” la ladra è stato un cappellino pieno di strass, che indossava quando è stata ripresa dalle telecamere della banca mentre prelevava 750 euro con la carta bancomat della vittima del furto.

Il furto all'anziana

L'anziana non si è accorta di nulla fino al momento in cui è arrivata alle casse per pagare la merce, ritrovandosi senza il portafogli con all'interno anche una carta bancomat e il relativo codice pin. La povera donna non ha avuto il tempo nemmeno di realizzare ciò che le era accaduto, quando sul telefono cellulare le sono arrivati alcuni sms del servizio di sicurezza attivato dalla propria banca per avvisarla di ogni prelievo di denaro effettuato. La 78enne ha avuto la prontezza di informare i familiari e bloccare tempestivamente il bancomat, ma nel frattempo erano stati effettuati dal suo conto tre prelievi da 250 euro ciascuno. A quel punto si è rivolta per la denuncia ai Carabinieri dI Borgo Urbecco, al comando del maresciallo maggiore Giuseppe Palumbo. I militari dell’arma si sono fatti raccontare nel dettaglio gli orari in cui la donna si era trattenuta nel supermercato e hanno visionato i filmati delle telecamere della videosorveglianza interna.

La svolta nelle indagini

La vera “svolta” delle indagini, però, è arrivata quando i Carabinieri si sono fatti consegnare i filmati delle telecamere poste sugli sportelli bancomat dove erano stati fatti i prelievi. Grazie a quelle immagini si è appurato che il prelievo era stato effettuato da una donna che, per non farsi riconoscere, si era camuffata con un paio di occhiali da sole, una sciarpa al collo e un cappellino nero tempestato di piccoli strass luccicanti. Lo stesso volto era stato poi individuato anche nei filmati del supermercato che l’avevano ripresa all’ingresso e all’uscita. I militari dell’arma hanno quindi stretto il cerchio intorno a una 48enne senza fissa dimora, che più volte era stata denunciata per furti analoghi commessi non solo nel faentino, ma anche nel ravennate. I Carabinieri hanno poi confrontato i filmati con le foto segnaletiche archiviate nella loro banca dati, trovando conferma di una perfetta somiglianza con l’immagine della donna ritenuta colpevole. Fra l’altro alcuni giorni dopo la 48enne è stata arrestata a Ravenna per un altro furto commesso all’interno di un centro commerciale: in quell’occasione aveva indosso lo stesso cappellino con gli strass utilizzato per effettuare i prelievi abusivi al bancomat di Faenza. La borseggiatrice è stata quindi nuovamente denunciata per furto aggravato e indebito utilizzo di carta bancomat.