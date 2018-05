Scippano una ragazza e scappano al centro commerciale in autobus

Hanno tentato di seminare la loro vittima e le forze dell'ordine facendo avanti e indietro tra il centro storico e quello commerciale, ma non ci sono riusciti. La Polizia di Ravenna ha denunciato due 29enni marocchini per furto aggravato in concorso. Qualche giorno fa una ragazza ravennate, scesa dall’autobus davanti al teatro Alighieri, si è accorta di essere stata borseggiata del proprio telefono cellulare da parte di due persone a bordo dell'autobus. La vittima, insieme a una sua conoscente che ha allertato le forze dell'ordine, non si è persa d'animo e ha inseguito i borseggiatori fino a piazza Caduti, dove una coppia ha spiegato alla giovane di aver visto correre i due ragazzi poi saliti su un autobus diretto in viale Randi.

Poco dopo, al 112 è giunta la chiamata di un automobilista che segnalava la presenza di due ragazzi nordafricani che avevano attraversato a piedi le due corsie della statale Adriatica in direzione del centro commerciale Esp. Gli equipaggi della sezione volanti della Questura si sono quindi diretti al centro commerciale, dove hanno subito bloccato il 29enne. Nel frattempo un altro testimone avrebbe indicato agli agenti che, pochi secondi prima, un ragazzo straniero era salito frettolosamente sull’autobus della linea 80 diretto in centro città: una volante si è posta quindi all’inseguimento del bus, che è stato fermato in viale Randi e dal quale è stato fatto scendere anche il secondo borseggiatore.

I due sono stati condotti in Questura e denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso. Risultati entrambi, inoltre, inottemperanti a decreto di espulsione, sono stati quindi denunciati anche per violazione del testo Unico dell’Immigrazione.