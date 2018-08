Scippa una donna a bordo della moto rubata: fermato nei lidi tenta la fuga a piedi

Dopo lo scippo a Marina di Ravenna si era dato alla fuga, ma alla fine i Carabinieri sono riusciti a fermarlo e ad arrestarlo. E' stato fermato a Lido di Volano, in sella a una moto che avrebbe rubato pochi giorni prima a Modena, il 44enne bresciano ricercato per via di uno scippo commesso lunedì mattina a Marina di Ravenna nei confronti di una donna, alla quale avrebbe sottratto la borsetta. L'uomo è stato arrestato, oltre che per ricettazione e rapina impropria, anche per resistenza a pubblico ufficiale, in quando non si sarebbe fermato all'alt dei Carabinieri dando il via a un breve inseguimento: dopo essere caduto dalla moto, avrebbe addirittura tentato di fuggire a piedi, continuando a cercare di svincolarsi anche dopo essere stato raggiunto dai militari. L'uomo è stato trasferito al carcere di Ferrara.

