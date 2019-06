Scivola mentre cammina in montagna: brisighellese soccorsa dall'elicottero

Richiesta d’aiuto per un’alpinista lunedì pomeriggio in Val Masino, in provincia di Sondrio, lungo la via di arrampicata “Risveglio di Kundalini”. Era la prima della cordata, con altre due persone, ma a un certo punto è scivolata e si è fatta male a una caviglia. La donna ha 55 anni ed è di Brisighella. Contattato il 112 poco prima delle 16:30, sul posto è arrivato l’elisoccorso da Como: a supporto c’erano anche due tecnici Te.Sa. della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del Cnsas. Gli alpinisti erano in un punto molto impervio ma sono stati recuperati e portati a valle. L’operazione è terminata intorno alle 18:00.

Quando si chiede l’intervento del 112/118 è necessario seguire le indicazioni dell’operatore e dare informazioni quanto più possibile corrette, anche sulla localizzazione. Le coordinate esatte possono essere rilevate da dispositivi GPS ma anche da applicazioni per smartphone, come GeoResq o WhereAreU. Sono importanti anche tutte quelle indicazioni che permettono di risparmiare tempo prezioso per le unità di soccorso, nonché di portare l’aiuto necessario alla persona infortunata.