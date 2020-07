Scivola sul sentiero sulle Dolomiti: soccorsa escursionista ravennate

Ancora un infortunio sulle Dolomiti bellunesi per un'escursionista ravennate, dopo quello fatale in cui ha perso la vita un'infermiera di 54 anni di Ravenna. Alle 11.45 di venerdì mattina la centrale del 118 è stata allertata per un'escursionista che si era procurata un sospetto trauma alla caviglia lungo il sentiero numero 255, che dalla Capanna degli alpini sale al Rifugio Galassi, in Val d'Oten. La donna, 49enne di Ravenna, è stata raggiunta da una squadra del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, avvicinatasi in jeep per poi proseguire a piedi. Prestate le prime cure, l'infortunata è stata imbarellata e trasportata a valle, per poi essere accompagnata all'ospedale di Pieve di Cadore.

