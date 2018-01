Scomparsa nel nulla da una settimana: si cerca Crina Vasilovici

E' scomparsa nel nulla martedì sera e da quel momento nessuno l'ha più vista. Sta facendo il giro dei social la scomparsa di Crina Vasilovici, 29enne di origini rumene che nell'ultimo periodo lavorava e alloggiava all'agriturismo Palazzo Manzoni di San Zaccaria. La madre, che abita nel varesotto, ha sporto denuncia nella caserma di Carabinieri locale e i militari attualmente stanno seguendo tutte le piste. Il cellulare di Crina risulta sempre staccato: il marito si troverebbe in Romania dalle figlie e avrebbe dovuto fare rientro a Ravenna proprio in questi giorni. In passato la donna aveva lavorato come cameriera al bagno Wave di Punta Marina e al ristorante Amaranto in centro a Ravenna.