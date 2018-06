Thor è scomparso da casa: aiutiamo i suoi proprietari a ritrovarlo

Cercasi Thor disperatamente. Thor è un cagnolino di circa due anni, un incrocio di Golder Retriever di taglia media, con il pelo lungo bianco e beige e microchippato, ma senza collare. Il cane si è allontanato nella notte tra martedì e mercoledì da una casa di via Leonardo da Vinci a Lavezzola. I suoi proprietari suggeriscono, per chi dovesse avvistarlo, di non rincorrerlo visto che potrebbe essere impaurito, ma di cercare di trattenerlo con del cibo allertando il prima possibile Maura al numero 3357713645 - 3897866207 - 3332385812.