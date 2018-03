Scomparso da casa, ritrovato cadavere nell'abitacolo della sua auto

L'allarme è scattato poco prima delle 20 di domenica quando, alcuni passanti in circonvallazione Piazza d'Armi a Ravenna, hanno notato l'ombra di un corpo immobile seduto all'interno dell'abitacolo di una Peugeot 107. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre al personale della polizia di Stato. I sanitari, tuttavia, non hanno potuto far altro che constatere il decesso dell'anziano che si trovava dentro la vettura che, secondo le prime indiscrezioni, era regolarmente parcheggiata al lato della strada pochi dal parcheggio di piazzale delle Blancherne.

Gli agenti delle Volanti avrebbero identificato il corpo come quello di un 90enne, la cui scomparsa era stata denunciata dai famigliari nel pomeriggio di domenica. Sono stati gli stessi parenti, arrivati sul posto, ad adempiere le tristi formalità del riconoscimento. Dai primi accertamenti, la morte sarebbe da ricondurre a cause naturali anche se, in circonvallazione Piazza d'Armi, è intervenuto il personale della polizia Scientifica. Ad insospettire gli inquirenti sarebbe la posizione in cui è stato ritrovato il corpo del 90enne, scoperto seduto sul sedile del passeggero, e sarà da accertare se si trovasse da solo all'interno dell'abitacolo.