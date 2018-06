E' uscito di casa una settimana fa e non ha più fatto ritorno: si cerca un uomo scomparso

E' scomparso giovedì 31 maggio Luigi D'Introno, 61enne nato a Parma e residente a Classe in zona casa cantoniera. Intorno alle 10 di giovedì Luigi si è allontanato dalla sua abitazione e non ha più fatto ritorno. Subito è stato attivato il piano persone scomparse e sono state avviate le ricerche nelle zone limitrofe all'abitazione, che al momento non hanno dato riscontro. Chiunque lo avvistasse o avesse informazioni può chiamare il 112.