Sconti e bonus per i nuovi nati: come aderire a "I miei primi passi nel mondo"

Come annunciato nei giorni scorsi, l’Amministrazione comunale ha ritenuto di festeggiare l'arrivo dei nuovi nati nel comune di Ravenna con un'iniziativa espressamente dedicata ai piccoli cittadini e alle loro famiglie. Il progetto nasce dalla volontà di offrire alle famiglie un reale sostegno, nella consapevolezza che il momento della nascita di un bimbo/a comporta una serie importante di cambiamenti, con spese che spesso incidono significativamente nel bilancio familiare. All’interno del kit “i tuoi primi passi nel mondo”, voluto dal sindaco Michele de Pascale e che conterrà tra l’altro una dotazione per la lettura nei primi mesi di vita, le famiglie troveranno una card da esibire al momento dell'acquisto di beni e/o servizi, usufruendo di offerte a loro riservate.

Per questo chi volesse aderire, potrà farlo riservando alle famiglie vantaggi economici nel settore dei prodotti per la prima infanzia (articoli sanitari, prodotti alimentari, supporti per la cura, giocattoli, libri, ma anche servizi e quant'altro attinente alla cura ed alla crescita del bambino) per tutta la durata del periodo più importante, il primo anno di vita. L’auspicio, essendo il comune di Ravenna fra i più estesi d'Italia con oltre 60 località suddivise in dieci aree territoriali, è quello che possano essere coinvolti servizi ed esercenti distribuiti equamente sull'intero territorio.

Le adesioni possono avere forme differenti: uno sconto fisso percentuale (da applicare ad ogni acquisto per il primo anno di vita del bimbo/a), un bonus unico da utilizzare, ad esempio, per un unico importante acquisto, un bonus o sconto per accedere ad un servizio, un omaggio (da specificare) per chi si presenta presso l'esercente. Il progetto parte ad anno 2018 già avviato; per questo, almeno per questo primo anno, si ritiene importante che le proposte abbiano validità fino al 31 dicembre 2019. Per aderire basterà compilare il modulo, scaricabile dalla home page del sito del Comune www.comune.ra.it, inviandolo all'indirizzo email primipassi@comune.ra.it o consegnandolo personalmente in municipio in piazza del Popolo 1 e/o presso le sedi decentrate del Comune di Ravenna, specificando nel plico “Adesione al Progetto i miei primi passi nel mondo 2018”. Le adesioni andranno inviate entro il 25 giugno: tuttavia, successivamente a tale data, le offerte pervenute saranno valutate ed inserite nell'apposito elenco sul sito del Comune di Ravenna, costantemente aggiornato, consultabile da tutte le famiglie. Ogni aderente riceverà successivamente una vetrofania da esporre nella propria attività, utile alle famiglie per riconoscere immediatamente gli esercizi coinvolti. Infine, l'adesione, una volta avviata, decadrà solo in caso di espressa comunicazione da parte dell'esercente interessato.