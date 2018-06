Sconto del 50% sull'abbonamento di treni e bus: si può ancora fare domanda

I cittadini residenti nel territorio del comune di Ravenna titolari di abbonamenti annuali 2017/2018 al trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma - treni e bus (acquistati tra il 1 agosto 2017 e il 31 maggio 2018) hanno tempo fino al 30 giugno 2018 per chiedere un rimborso del 50% della cifra spesa per l’abbonamento. La misura riguarda i comuni interessati da produzioni di idrocarburi e rientra nell’ambito del programma di agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti annuali di trasporto pubblico; è frutto di un accordo tra Regione Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo economico e Ministero dell’Economia ed è finanziata con le risorse del “Fondo idrocarburi”.

E’ valida anche per gli abbonamenti annuali 2018/2019. I rimborsi per abbonamenti acquistati dall’1 giugno 2018 al 31 luglio 2018 potranno essere richiesti dall’1 luglio 2018 al 31 agosto 2018. La richiesta va presentata all’azienda che ha emesso il titolo di viaggio, quindi a Start Romagna, Mete, Tper, Seta, Tep, Trenitalia. E’ possibile richiedere il rimborso esclusivamente via internet compilando il modulo predisposto dalle aziende e reperibile sui loro siti. Chi non dispone di un collegamento internet può rivolgersi al Comune di Ravenna, Servizio sociale associato - ufficio accoglienza e front office – via Massimo d’Azeglio 2, telefonando dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 al numero 0544482550 o inviando una mail all’indirizzo accoglienzasociale@comune.ra.it.