Sconto del 50% sull'abbonamento del bus: come fare domanda

I cittadini residenti nei Comuni interessati da produzioni di idrocarburi potranno beneficiare delle agevolazioni tariffarie per abbonamenti annuali acquistati a partire dal 1 agosto 2017. Tra i Comuni individuati, rientra anche il Comune di Ravenna. La misura, rientrante nell’ambito del programma di agevolazioni tariffarie sugli abbonamenti annuali di trasporto pubblico frutto di un accordo tra Regione Emilia-Romagna, Ministero dello Sviluppo economico e Ministero dell’Economia, finanziata con le risorse del “Fondo idrocarburi”, è valida per gli abbonamenti annuali 2017/18 e 2018/19.

Pertanto i cittadini residenti titolari di abbonamenti annuali 2017/2018 e 2018/2019 di trasporto pubblico locale e regionale su ferro e su gomma hanno diritto al rimborso. Le scontistiche sono differenziate per Comune: per quanto riguarda Ravenna, il rimborso è tra i più alti essendo pari al 50% del costo sostenuto. I rimborsi possono essere richiesti dall’1 al 30 giugno 2018 per abbonamenti acquistati tra l’1 agosto 2017 e il 31 maggio 2018 e dall’1 luglio al 31 agosto 2018 per abbonamenti acquistati dall’1 giugno 2018 al 31 luglio 2018. Le eventuali richieste presentate oltre i predetti termini verranno acquisite dalle aziende di trasporto se presentate entro il 30 settembre 2018 e liquidate solo in caso di disponibilità di risorse.

La richiesta va presentata all’azienda che ha emesso il titolo di viaggio, quindi a Tper spa, Seta, spa, Tep spa, Start Romagna spa, Mete, spa, Trenitalia. E’ possibile richiedere il rimborso esclusivamente via internet compilando il modulo predisposto dalle Aziende e reperibile sui loro siti. Chi non dispone di un collegamento internet può rivolgersi all’Ufficio Urp delle aziende interessate o al Servizio sociale Associato - Ufficio accoglienza e front office – via Massimo d’Azeglio, 2 – Ravenna - telefonando, per informazioni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, al numero 0544/482550 o inviando una mail all’indirizzo accoglienzasociale@comune.ra.it.