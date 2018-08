Si scontrano con un'auto e volano nel canale: marito e moglie salvi per miracolo

Tragedia sfiorata lunedì mattina a Giovecca di Lugo, dove un'auto è carambolata in un canale a seguito di uno scontro con un'altra vettura. Il sinistro si è verificato poco dopo le 8 all'incrocio tra via Gardizza e via Predola. Secondo quanto ricostruito dagli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale della Bassa Romagna, una "Lancia Y", condotta da una donna, stava percorrendo via Gardizza in direzione di Conselice. Giunta in corrispondenza dell'intersezione, si è scontrata con una "Hyundai", con a bordo una coppia di coniugi, che percorreva via Predola in direzione di Massa Lombarda.

Quest'ultima vettura, dopo l'impatto, è finita nel canale che costeggia la carreggiata, venendo parzialmente sommersa dall'acqua presente. Immediato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 con due ambulanze e l'elimedica, affiancati dai Vigili del Fuoco di Lugo. I tre feriti sono stati trasportati all'ospedale, ma fortunatamente nessuno in gravi condizioni.