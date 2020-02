Scontro in mare tra un peschereccio e un gommone: cinque feriti, due sono gravissimi

Grave incidente in mare giovedì sera al largo di Ravenna. Un gommone di pescatori amatoriale, poco prima delle 18, è finito contro un peschereccio professionale fermo a circa cinque miglia al largo da Marina di Ravenna. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Cinque persone che erano a bordo del gommone sono cadute in mare e sono state recuperate in prima battuta dagli uomini a bordo del peschereccio.

La Capitaneria di porto è intervenuta subito sul posto con il medico e il personale 118, arrivato sul luogo dell'incidente con tre ambulanze, auto medica ed elicottero. Due feriti sono stati trasportati in ospedale con codice di massima gravità, uno all'ospedale di Ravenna e uno caricato in elicottero; gli altri tre sono stati portati in ospedale con codice di media gravità. Sul posto anche i Carabinieri di Marina di Ravenna.

Foto Massimo Argnani