Precipita nel canale con lo scooter: trasportato in ospedale in elicottero

Brutto incidente lunedì mattina, intorno alle 10.15, in via Canaletta di Sarna, nell'omonima frazione faentina. Un uomo di 61 anni residente a Napoli, a bordo di uno scooter Kymco, mentre percorreva la via da Brisighella verso Faenza ha perso il controllo del mezzo, finendo nel canale a fianco della strada. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza ed elicottero, con il quale il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto per i rilievi di legge la Polizia locale dell'Unione della Romagna faentina. Esattamente un anno fa, nella stessa via della piccola frazione si era verificato un altro grave incidente.

Immagine di repertorio