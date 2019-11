Scoperto a evadere i domiciliari si giustifica: "Volevo gettare l'immondizia"

I Carabinieri della Stazione di Alfonsine hanno tratto in arresto un uomo con l’accusa di evasione. In particolare il 20enne, agli arresti domiciliari ad Alfonsine, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza permesso. Rintracciato dai militari, il giovane avrebbe tentato di giustificarsi asserendo di essere uscito per gettare l’immondizia. Dopo la convalida dell’arresto, il Giudice del Tribunale di Ravenna, a seguito di richiesta dei termini a difesa, ha fissato una nuova udienza risottoponendolo agli arresti domiciliari.