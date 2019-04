Scoperto a spacciare fuori dalla stazione: pusher in manette

Un 30enne di origini nigeriane è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai Carabinieri della Compagnia di Ravenna.

In particolare nel pomeriggio di martedì i Carabinieri della Stazione di Via Alberoni, impegnati nei quotidiani servizi di controllo del territorio in zona Stazione, hanno notato un giovane allontanarsi rapidamente da un soggetto, di origine africana, dal quale aveva appena ricevuto qualcosa. Immediatamente, mentre un militare bloccava l’acquirente sequestrandogli 7 grammi di marijuana, altri Carabinieri hanno seguito lo spacciatore trovandolo in possesso del denaro, ritenuto frutto della compravendita precedente.

Il pusher, regolare in Italia ma già noto per precedenti specifici, di fronte alle evidenze raccolte è stato dichiarato in stato tratto di arresto per spaccio di stupefacente. Mercoledì mattina il Giudice del Tribunale di Ravenna ha convalidato il provvedimento e, a seguito della richiesta dei termini a difesa, ha fissato una nuova udienza.