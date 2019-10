Scoppia l'incendio nell'officina meccanica, mobilitati i vigili del fuoco

E' scattato intorno alle 9.30 di sabato l'allarme che ha mobilitato i vigili del fuoco di Faenza e Ravenna per un incendio scoppiato all'interno di un'officina meccanica faentina di via Naviglio. Secondo una prima ricostruzione, il titolare era intento a fare alcuni lavori quando, per cause ancora in corso di accertamento, si sono levate le prime fiamme che l'uomo non è stato in grado di domare e che si sono propagate per tutta la struttura. L'intervento delle squadre dei vigili del fuoco ha permesso di circoscrivere l'incendio ma, alla fine, sono state necessarie oltre 2 ore di lavoro prima di dichiarare il cessato pericolo. Oltre al personale del 115, in via Naviglio sono intervenuti anche i carabinieri, gli addetti della medicina del lavoro e i tecnici di Arpae. Questi ultimi hanno iniziato le rilevazioni sulla qualità dell'aria per scongiurare forme di inquinamento causate dai fumi.