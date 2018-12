Scoppia un incendio nella casa di Ballardini: paura su via Faentina

Attorno alle 20 di venerdì sera è scoppiato un incendio nell'abitazione di Davide Ballardini, ex calciatore e allenatore ravennate, con trascorsi in serie A al Genoa, Cagliari e Palermo. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che abbia preso fuoco la canna fumaria di un camino, da dove poi le fiamme si sarebbero propagate fino al sottotetto in legno. Nell'abitazione di via Faentina si sono precipitati i Vigili del fuoco di Ravenna con due partenze, autoscala e botte: sul posto operano diverse squadre per evitare l'espandersi delle fiamme. Al momento dello scoppio dell'incendio l'allenatore si trovava in casa insieme ai figli. Il consiglio della Polizia municipale è quello di evitare l'entrata e l'uscita sulla via Faentina nella zona tra il Sigma e la Strocchi.

Seguiranno maggiori informazioni

Foto Massimo Argnani