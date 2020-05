Scoppia una lite nel condominio: sotto un albero c'era nascosta la droga

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima hanno tratto in arresto un 30enne di nazionalità tunisina per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella giornata di mercoledì gli uomini dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti per sedare un litigio condominiale. Insospettiti dal comportamento di un 30enne, già noto alle forze dell'ordine, hanno proceduto ad una perquisizione locale. Nell’occasione un involucro contenente 22 grammi di cocaina è stato rinvenuto celato sotto un albero. Inoltre nell’abitazione dell’uomo, irregolare sul territorio italiano, sono stati sequestrati 3.500 euro in contanti, in banconote di diverso taglio.

L’uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando. Il giudice ravennate, giovedì mattina, a seguito dell’udienza di convalida dell’arresto ha disposto per l’indagato l’obbligo di dimora nel comune di Cervia.