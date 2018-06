Scorribanda di ladri acrobati in più punti della città, in una casa malviventi sorpresi da una donna

Ondata di furti nelle abitazioni in diverse zone della città e del forese, nella notte tra sabato e domenica. Ignoti malviventi a partire dalle 22 di sabato sera hanno colpito numerose abitazioni a Ponte Nuovo, in via dei Nespoli, ed ancora nella zona di via Zalamella e a Porto Fuori. Numerosi gli appartamenti “visitati” e svuotati di preziosi, portafogli e telefoni cellulari. Si sospetta che possa essere la stessa banda, che ha imperversato in giro. I ladri sono entrati dalle finestre, forzandole, anche ai piani alti.

In un caso, a Ponte Nuovo, i malviventi sono entrati in un’abitazione e sono stati sopresi dalla proprietaria, che si trovava in casa e che ha iniziato a urlare. Il malvivente è stato quindi visto scappare, agile come un gatto, e infilarsi in una macchina scura pronta ad attenderlo. Nella stessa zona i ladri sono riusciti a colpire ben tre appartamenti su tre piani diversi di uno stesso condominio. Indaga la Polizia.