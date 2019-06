Scout e Protezione civile ripuliscono il centro da cartcce e rifiuti

Sabato il gruppo Scout di Massa Lombarda e il gruppo comunale di Protezione civile hanno lavorato insieme per le strade della città per migliorarne la pulizia e il decoro. I volontari si sono suddivisi in squadre per le strade e i parchi di Massa Lombarda con scope, pinze, guanti e sacchi messi a disposizione da Hera e hanno raccolto cartacce e altri rifiuti.

“Un bell'esempio di responsabilità e senso civico che contribuisce a dare il buon esempio per tutti i cittadini - ha rimarcato il sindaco Daniele Bassi - Un'esperienza assolutamente da ripetere, con l’auspicio che diventi contagiosa e possa anche educare i maleducati, facendogli perdere cattive abitudini come quella di gettare in terra i rifiuti”.