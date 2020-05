Scovati con l'auto piena di orologi contraffatti: denunciati due fratelli

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima hanno denunciato due fratelli romagnoli, di 31 e 37 anni, per ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. I due, a bordo della propria auto, giovedì pomeriggio sono stati controllati dai Carabinieri di Savio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il personale dell’Arma, insospettito dal comportamento, ha sottoposto a perquisizione gli occupanti rinvenendo, all’interno del veicolo, otto orologi contraffatti di una nota marca. Tutta la refurtiva è stata sottoposta a sequestro. Condotti in caserma per ulteriori accertamenti, è emerso che i due fratelli erano destinatari di un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Ravenna. Al termine delle formalità di rito nei loro confronti è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per la violazione dell’art.76 del codice antimafia.