Scovati due immigrati irregolari: si nascondevano nella colonia abbandonata

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, nel corso di un servizio perlustrativo per il controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà per violazione delle norme inerenti l’immigrazione-esecuzione dell'espulsione due cittadini tunisini, rispettivamente di 29 e 31 anni, entrambi già noti per reati inerenti gli stupefacenti.

I magrebini, sorpresi all’interno di una colonia abbandonata di Pinarella di Cervia, identificati con fotosegnalamento, sono risultati gravati da ordini espulsione dal territorio nazionale emessi nell’agosto scorso da dalla Questura di Ravenna e, previe intese con l’Ufficio Stranieri, sono stati immediatamente accompagnati al Centro Identificazione ed Espulsione di Bari.