Scrutatori per le elezioni, priorità a disoccupati, cassintegrati e studenti

In occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 26 maggio 2019, a Faenza gli scrutatori saranno scelti dando la precedenza, come già avvenuto anche nelle ultime consultazioni, a disoccupati, soggetti in mobilità, cassintegrati, esodati e studenti. Tutti gli iscritti nell’albo degli scrutatori che si trovano in una di queste condizioni, se interessati a svolgere questo servizio in occasione delle prossime consultazioni, devono comunicare la propria disponibilità all’Ufficio Elettorale del Comune di Faenza - entro il 26 aprile 2019 - tramite posta elettronica (elettorale@comune.faenza.ra.it), fax (0546691615) o presentandosi direttamente agli uffici comunali in piazza Rampi.

Il modello per la domanda è disponibile presso l’Ufficio Elettorale oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Faenza. Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Elettorale del Comune di Faenza (Piazza Rampi 2 – tel. 0546691610).