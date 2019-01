Scuola, al via le iscrizioni per il 2019-2020: tutte le informazioni utili

Anno nuovo, scuola nuova. Per tanti studenti a settembre 2019 comincia una nuova vita, scolastica s'intende. Da lunedì 7 e fino al 31 gennaio sono aperte le iscrizioni online alle classi prime delle scuole primarie e secondarie di I e di II grado per l’anno scolastico 2019/2020. Si anticipano un po' i tempi rispetto al passato: negli anni scorsi la richiesta per l'accesso alle classi prime iniziava a metà gennaio. L'anticipo ha uno suo perché: iniziare ora le procedure permetterà, secondo il Miur, di arrivare a settembre per l'inizio delle lezioni con tutte le cattedre assegnate

Iscrizioni a scuola 2019-2020: come fare

Come fare per iscrivere i propri figli? La procedura online è attiva sino alle 20 del 31 gennaio 2019, e il portale (www.iscrizioni.istruzione.it) è lo stesso su cui dal 27 dicembre si poteva fare la pre-registrazione. Sul portale la "Scuola in Chiaro" è possibile trovare tante informazioni utili che vanno dal curriculum dei docenti, all'organizzazione oraria. Si invitano le famiglie ad una attenta lettura del bando. Per fare la domanda di iscrizione on-line non occorre l'ISEE.

Iscrizioni scuola infanzia e scuola primaria 2019-2020

La domanda è cartacea per le scuole dell'infanzia, e può essere presentata alla scuola prescelta con riferimento a tutti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre 2019, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2020. Per la scuola primaria l'iscrizione alla prima classe è servata ai bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020.

Si ricorda ai genitori che sul territorio comunale, oltre alle scuole dell’infanzia comunali, sono presenti anche 12 scuole dell’infanzia statali per le qualila domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 va presentata direttamente alle segreterie degli Istituti Comprensivi a cui fanno riferimento le singole scuole statali a partire dal 7 al 31 gennaio 2019, come stabilito nella Circolare Ministeriale PG n.18902 del 07/11/2018 (per info contattare direttamente le segreterie scolastiche); e 15 scuole dell’infanzia paritarie private: i genitori interessati all’iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 alle scuole dell’infanzia private devono contattare direttamente le scuole per avere tutte le informazioni utili.

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà è attivo un servizio di help-desk che risponde ai numeri 0544482376 – 0544485408 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e alle e-mail inviate all’indirizzo ufficioiscrizioni@comune.ra.it. Le scuole dell’infanzia sottoelencate saranno aperte alle famiglie il giorno giovedì 10 gennaio 2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per consentire ai genitori interessati brevi visite di orientamento e conoscenza.

Scuole dell'infanzia comunali

Felici Insieme Via Palestro, 6 - 48121 Ravenna tel. 0544461286

Freccia Azzurra Via Aniene, 52 - 48121 Ravenna tel. 054464619

Sergio Fusconi Via Lario, 23 - Borgo Montone, 48124 Ravenna tel. 0544400252

Garibaldi Via S. Baldini, 2 - 48121 Ravenna tel. 054430390

I Delfini Viale del Gabbiano, 23 - 48122 Punta Marina Terme (RA) tel. 0544437469

I Folletti P.zza Bardi, 1 - 48123 Mezzano (RA) tel. 0544521233

Il Gabbiano Via Rotta, 44 - 48123 Ravenna tel. 0544450892

Il Grillo Parlante Via Fenaria Vecchia, 8 - 48123 Savarna (RA) tel. 0544533687

Il Pettirosso Via Combattenti Alleati, 16 - 48121 Porto Fuori (RA) tel. 0544433264

Il Veliero Via Lagosanto, 15 - 48123 Porto Corsini (RA) tel. 0544446443

L'Airone Via Romea Sud, 508 - 48124 Fosso Ghiaia (RA) tel. 0544560568

Le Ali Via Cesarea, 10/a - 48121 Ravenna tel. 054463387

Mani Fiorite Via Caorle, 28 - 48122 Ravenna tel. 0544421204

Dario Missiroli Via Piangipane, 101 - 48124 Piangipane (RA) tel. 544418837

Giuseppe e Anita Monti Via Capodistria, 6 - 48122 Ravenna tel. 0544421342

Mario Pasi Via A. Rasponi, 29/31 - 48121 Ravenna tel. 0544462315

Peter Pan Via del Pino, 11 - Ponte Nuovo, 48124 Ravenna tel. 054461347

Polo Lama Sud Via Vitruvio, 2 - 48124 Ravenna tel. 0544401001

Villa dell'Albero Via Cella, 95 - 48124 Madonna dell'Albero (RA) tel. 054440075