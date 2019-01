Scuola, aperte le iscrizioni al servizio doposcuola per le primarie

Sono aperte le iscrizioni per i servizi post scuola per gli alunni che frequentano le scuole primarie di Massa Lombarda e Fruges. Il post scuola è strutturato come laboratori pomeridiani extrascolastici; è uno spazio in cui le bambine e i bambini potranno svolgere diverse attività ludico-motorie e ricreative, grazie alla presenza di personale specializzato, all'interno dei plessi scolastici di frequenza (“Angelo Torchi” di Fruges e “Luigi Quadri” di Massa Lombarda), nell'orario immediatamente successivo il termine delle lezioni scolastiche. Il servizio è rivolto a quelle famiglie in cui i genitori, per motivi di lavoro, sono impossibilitati a ritirare i figli al termine dell'orario scolastico.

La domanda deve pertanto essere accompagnata da certificazione del datore di lavoro (o autocertificazione se lavoratori autonomi) sull'orario di lavoro svolto. È possibile richiedere il servizio per 5 o 3 giorni alla settimana; gli orari previsti saranno dalle 16.15 alle 17.45 per il plesso “Torchi” e dalle 16.30 alle 18 per il plesso “Quadri”. I laboratori saranno attivati al raggiungimento di almeno 15 iscritti per ciascun plesso, a partire dal 16 settembre 2019. Per iscriversi c’è tempo fino al 30 giugno 2019. Per ulteriori informazioni su costi e iscrizione, rivolgersi allo Sportello Sociale Educativo del Comune di Massa Lombarda al numero 0545985886, email istruzione@comune.massalombarda.ra.it.