Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini: selezione per un tutor e collaboratore amministrativo

Sono aperte le candidature per la selezione di un formatore/tutor e di un collaboratore amministrativo contabile alla Scuola Arti e Mestieri Angelo Pescarini, sedi di Ravenna e Faenza. Per candidarsi al posto istituito per formatore/tutor è necessario essere in possesso di laurea e avere la padronanza dei principali sistemi informatici e dei social network; è richiesta, tra l’altro, comprovata esperienza di promozione e capacità relazionali con le imprese e con le Istituzioni.

Per candidarsi al posto istituito per collaboratore amministrativo contabile è necessario essere in possesso di diploma di scuola superiore e conoscere la lingua inglese con livello B1, oltre alla normativa di riferimento. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione a entrambe le selezioni è l’8 giugno alle ore 12. Per consultare gli avvisi di selezione integrali e compilare la domanda di partecipazione visitare il sito www.scuolapescarini.it.