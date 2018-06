Scuola, aumentano gli alunni ma non i docenti: "Su 44 scuole solo 26 Dirigenti: serve un cambio di rotta"

Le 44 scuole di Ravenna e provincia, il prossimo settembre, apriranno i cancelli a 46.279 studenti e studentesse (circa un centinaio in più rispetto all’anno scolastico 17/18), di questi 1.350 diversamente abili. "A seguito dell'informativa ricevuta dall’ufficio scolastico territoriale in merito all’organico di diritto del personale Ata - dichiara Marcella D’Angelo, segretaria provinciale Flc Cgil - abbiamo la percezione quanto mai chiara di quanto sarà complicato l’avvio del prossimo anno scolastico. Nonostante l’incremento degli alunni per il 2018/19, le unità di assistenti amministrativi autorizzati nella nostra provincia sono pari a 265, soltanto due in più rispetto all’anno scolastico in corso. Alunni, personale, genitori, amministrazione, contabilità e ragioneria, supporto alla didattica, organizzazione, gestione magazzino, dematerializzazione e gestione multimediale e non ultima, la questione dei vaccini: questo il lavoro degli amministrativi scolastici, svolto con personale ridotto all’osso. Il Miur infatti, non più tardi di qualche mese fa, ‘invitava’ gli stessi a concludere gli adempimenti relativi alle graduatorie di istituto anche di sabato e di domenica e dalle 7 alle 22. Quindi - continua la segretaria provinciale - dichiarare che gli assistenti amministrativi siano sempre più oberati da aumenti improponibili di carico di lavoro non è retorica, ma un dato di fatto ampiamente dimostrato e dimostrabile. Inoltre, 19 scuole delle 44 presenti nella nostra provincia non avranno il Direttore dei servizi generali e amministrativi (direttore delle segreterie scolastiche) perchè le graduatorie sono esaurite da oltre un decennio e il concorso relativo a queste figure professionali non viene bandito dal 1994/95. Le unità relative assistenti tecnici rimangono invariate rispetto all’anno scolastico in corso: 103. Totalmente insufficienti rispetto al numero degli studenti della nostra provincia”.

“I laboratori non si autogestiscono - continua la segretaria della Flc Cgil - e sono indispensabili per arricchire la crescita formativa degli studenti di ogni ordine e grado, tant’è che gli assistenti tecnici dovrebbero essere previsti anche nelle scuole del primo ciclo, considerato il prezioso lavoro che svolgono. Collaboratori scolastici: 14 in più rispetto all’anno in corso. Sembrerebbe un buon risultato, se non vi fosse un aumento sostanziale di alunni e il ruolo strategico di queste figure in chiave inclusione/integrazione scolastica. In definitiva l’organico di diritto del personale Ata per l’anno scolastico 2018/19 è ancora una volta insufficiente e, a oggi, nulla è dato sapere dell’organico di fatto che - si spera - riuscirà a compensare il maltorto subito in questa fase. Infine sono presenti nella nostra provincia soltanto 26 Dirigenti Scolastici su 44 scuole: significa che 18 di loro reggono e dovranno continuare a reggere una seconda scuola per cercare di garantire un regolare avvio del prossimo anno scolastico. Con questi presupposti, non sarà in discesa l’avvio del prossimo anno scolastico; è necessario infatti un cambio di rotta da parte del Ministero e da parte del Governo, un’ inversione di tendenza che metta al centro la scuola pubblica italiana: il primo baluardo contro l’impoverimento culturale e il qualunquismo strategico".