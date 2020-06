Scuola di musica Rossini: aperte le ammissioni al nuovo anno

In vista della riapertura la scuola di musica Rossini di Cervia accoglie le richieste per svolgere la prova di ammissione ai corsi del primo anno. Tali prove d'ammissione, a cui sono ammessi ragazzi di età compresa tra i 3 e i 18 anni, si terranno secondo modalità che verranno comunicate dalla scuola stessa agli interessati. I candidati saranno sottoposti a un test attitudinale o, in caso possiedano già nozioni musicali, potranno esibirsi in un’esecuzione a libera scelta.

I corsi, a indirizzo classico o moderno, vertono sui seguenti strumenti: pianoforte, chitarra, violino, violoncello, flauto, clarinetto, sax, tromba, trombone, batteria, canto. Sono previsti, inoltre, un corso di preparazione al Conservatorio e uno di propedeutica per bambini dai tre ai cinque anni e dai sei agli otto anni.

La documentazione da presentare per sostenere la prova di ammissione è consultabile visitando la pagina http://scuolapescarini.com/scuola-di-musica-rossini-cervia/ e può essere consegnata alla sede della scuola Rossini in formato cartaceo, oppure inviata tramite e-mail all’indirizzo ebighini@scuolapescarini.it. Per informazioni, è possibile contattare la segreteria allo 0544-687311 dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.

La scuola Rossini, convenzionata con la Regione Emilia – Romagna e gestita dalla Scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri di Ravenna, nel mese di aprile ha avviato, in via sperimentale, le lezioni di musica online attraverso la piattaforma Gsuite, che hanno visto la partecipazione di circa un’ottantina di allievi.